Corinthians perde na estreia do Brasileirão

Pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO surpreendeu o Corinthians e venceu por 1 a 0, neste domingo (30).

O atacante Zé Roberto foi o autor do único gol do jogo, que teve o goleiro atleticano Fernando Miguel como principal destaque. Além de fazer duas grandes defesas no primeiro tempo, quando o jogo estava empatado em 0 a 0, o arqueiro do Atlético defendeu um pênalti cobrado por Mateus Vital, aos 18 minutos do segundo tempo, e fez nova intervenção no rebote, em que o próprio batedor da penalidade finalizou na pequena área.