Corinthians empata com o América-MG

Na noite deste domingo (19), o Corinthians entrou em campo para mais uma partida do Brasileirão 2021. Na Neo Química Arena, o Timão recebeu o América-MG, pela 21ª rodada do nacional, e a partida foi encerrada em 1 a 1. O autor do gol corinthiano foi o meia Giuliano.

Com o empate, o Timão segue na 6ª colocação do campeonato brasileiro, com 30 pontos ganhos.

Timão escalado!

O técnico Sylvinho decidiu levar a campo um onze inicial formado por: Cássio (capitão); Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Giuliano e Gabriel Pereira; Willian, Róger Guedes e Jô. Entraram durante a partida: Renato Augusto, Gustavo Silva e Luan. À disposição no banco de reservas ainda estavam: Donelli, Raul, Lucas Piton, Du Queiroz, Xavier, Cantillo, Araos, Vitinho e Gustavo Mantuan.

Para o jogo contra o América-MG, Sylvinho teve três desfalques. Adson, em transição com a preparação física, Ruan Oliveira, em revisão cirúrgica do joelho esquerdo, e Roni, que se recupera de uma entorse ligamentar do joelho direito.

Primeiro tempo

A partida começou equilibrada e com muita disputa de bola entre as equipes. Aos cinco minutos, em ataque do América-MG, Marlon recebeu lançamento dentro da área, finalizou de primeira, e abriu o placar para os visitantes.

Não demorou muito para o Timão expressar uma reação. Aos 16 minutos, Willian fez boa jogada na direita com Gabriel Pereira. O camisa 10 cruzou na área para Róger Guedes, que finalizou para a defesa do goleiro. Na sobra, Jô tentou mandar para o gol, mas a bola esbarrou na zaga. No segundo rebote, Giuliano mandou para o gol e empatou a partida para o Timão. O camisa 11 chegou ao seu primeiro gol com a camisa do Coringão.

Após o gol, o Corinthians seguiu buscando mais finalizações envolvendo a equipe do América-MG. A partida seguiu empatada, mas com o Alvinegro levando mais perigo no campo de ataque.

Aos 28 minutos, Willian fez jogada pela direita e encontrou Jô na entrada da área. O camisa 77 tocou para Giuliano dentro da área, mas o meia adiantou muito a bola e não conseguiu finalizar para o gol.

Aos 38 minutos, Róger Guedes recebeu lindo lançamento de Willian na esquerda, foi para cima da marcação, cortou para o meio e finalizou para o gol. Matheus Cavichioli fez uma boa defesa e o Corinthians ficou com o escanteio. Na sobra do tiro de canto, Gabriel finalizou no travessão do América-MG e quase virou a partida para o Timão.

Ao bater 45 minutos, o árbitro acrescentou mais dois minutos. Durante o tempo determinado, nenhuma equipe fez algum lance de perigo e o jogo foi para o intervalo empatado em 1 a 1.

Segundo tempo

A segunda etapa começou com o Coringão pressionando. Aos 4 minutos, Willian ganhou da marcação pela direita, invadiu a área e buscou o passe para Jô no meio, mas a bola foi interceptada.

Aos 14 minutos, Róger Guedes fez uma boa jogada pela esquerda e tocou para Giuliano dentro da área. O meia se livrou da marcação e chutou para fora do gol.

O técnico Sylvinho realizou a primeira alteração aos 17 minutos. Entrou Renato Augusto no lugar de Willian. Pouco tempo depois, mais uma grande chance que saiu dos pés do Giuliano. O camisa 11 avançou pelo meio, deu lindo drible no zagueiro e bateu colocado para o gol no canto esquerdo do goleiro, que fez a defesa.

A segunda substituição do Corinthians aconteceu aos 32 minutos. Gustavo Silva entrou na vaga de Gabriel Pereira. Logo em seguida, Renato Augusto recebeu a bola na entrada da área, fez o pivô e mandou a bola na trave do gol do América-MG.

Aos 38 minutos, em cobrança de escanteio Jô desviou, Giuliano cabeceou à queima roupa para o gol e o goleiro fez a defesa. Mais uma boa chance para o Corinthians. Com 41 minutos, aconteceu a terceira a última alteração do Timão na partida. Entrou Luan na vaga de Giuliano.

Ao bater os 45 minutos, o árbitro acrescentou mais quatro minutos. A partida foi encerrada em 1 a 1.

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado (25). Na Neo Química Arena, o Timão recebe o Palmeiras para o segundo Derby do Brasileirão 2021. O jogo, válido pela 22ª rodada, será disputado às 19h (horário de Brasília).