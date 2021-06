Corinthians empata com Fluminense. Jô volta a marcar

O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Fluminense em jogo da sexta rodada do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. O gol do Timão foi marcado pelo bastante contestado Jô. Já pelo Tricolor Carioca marcou o ex-Corinthians Cazares. O jogo foi em São Januário e o Corinthians saiu na frente, com um gol de pênalti, mas o Fluminense empatou no segundo tempo.

Aos quatro do segundo tempo, Abel Hernández foi expulso por um pisão em Gabriel. Mesmo com um homem a menos, o Fluminense buscou a igualdade em cabeçada de Cazares, aos 24 minutos.

Com o resultado, o clube do Parque São Jorge subiu momentaneamente para a 10ª colocação do Brasileirão, com nove pontos. Já o time do técnico Roger Machado aparece na oitava posição, com 10 pontos.

As duas equipes voltam a campo na quarta-feira pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Fluminense enfrenta o Athletico-PR, às 16 horas (de Brasília), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Corinthians recebe o São Paulo, às 21h30, na Neo Química Arena.