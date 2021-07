Corinthians e São Paulo ficam no 0 a 0 na Arena

Inter pressiona, mas Palmeiras vence com gol no fim

O Verdão voltará do Beira-Rio com três pontos ao bater o Inter por 2 a 1 nesta quarta-feira. Deyverson abriu o marcador no primeiro tempo. No segundo, o zagueiro Kusevic foi expulso enquanto o Colorado pressionava. E o empate saiu com gol de pênalti de Edenílson. Aos 47 minutos, Danilo marcou e selou a vitória dos paulistas. O Palmeiras chega a 16 pontos, o Inter tem 9.