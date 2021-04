Corinthians e Palmeiras pau a pau no Tiktok

Com quase 1 milhão de seguidores cada, Corinthians e Palmeiras estão pau a pau no Tiktok. Os dois ocupam a segunda e a terceira posição na corrida liderada pelo Flamengo. Na edição de março do Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, o IBOPE Repucom destaca a alteração do critério de coleta do número de seguidores no Facebook. Desde o início do ano, o Facebook vem implementando e disponibilizando gradativamente uma nova identidade visual mais simplificada para suas páginas, que privilegia a informação de “seguidores”, passando a não exibir o volume de curtidas das páginas. Segundo comunicado da empresa, o objetivo é tornar mais claro quantas pessoas podem ser alcançadas por cada conteúdo.

Por este motivo, a partir desta edição do ranking, a informação que será considerada para o estudo passa a ser de “seguidores” da página, e não mais o volume de “curtidas”. Desta maneira será possível manter o caráter comparativo da informação, pois passa a ser a única métrica que será mantida como padrão para todas as páginas na plataforma.

Mesmo desconsiderando a adoção do novo critério na contabilização dos seguidores no Facebook, o primeiro trimestre de 2021 foi o melhor dos últimos 5 anos em volume de novas inscrições nas plataformas sociais dos clubes brasileiros, 33% maior que a média do período e 15% maior que o primeiro trimestre do ano anterior. Este movimento foi causado, sobretudo, devido ao calendário estendido das competições de 2020 que se encerraram apenas no último mês.

Os 5 clubes que se destacaram em março foram: Flamengo, Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Santos. Juntos, foram responsáveis por 1,8 milhão de inscrições ou 71% do total entre todos os clubes no período.

O Flamengo repetiu a liderança no crescimento mensal. No último mês, já contando com o volume de seguidores no Facebook, o rubro-negro somou mais de 900 mil novas inscrições em seus canais oficiais. Mais da metade (54%) do desempenho flamenguista no último mês foi proveniente de sua base de seguidores no Facebook. O clube alcançou os 10 milhões de seguidores em seu perfil oficial no Instagram, marca inédita entre os clubes de futebol nacionais e, somado ao novo critério adotado para o Facebook, o clube ultrapassou os 39 milhões de inscritos no combinado de todos os seus perfis sociais.

O Palmeiras, recentemente campeão da edição 2020 Copa do Brasil, segue colhendo os frutos da boa fase e obteve o segundo maior crescimento no último mês. O clube somou quase 345 mil inscritos no combinado de suas redes.

O Grêmio, finalista da Copa do Brasil de 2020, fecha o pódio ao somar 228 mil inscrições em março. O clube ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram e chegou a 9 milhões de inscritos no combinado entre todas as suas redes sociais.

São Paulo e Santos fecham o TOP 5 e aprecem em quarto e quinto lugar, somando 195 mil e 148 mil novas inscrições, respectivamente. O Cuiabá, uma das novidades do ranking graças a ascensão à Série A de 2021, saltou duas posições ao registrar crescimento de sua base em mais de 8% no último mês. Paraná, América-MG e Guarani também avançaram uma posição cada no último mês.