Corinthians e Palmeiras marcam a volta do paulistão

O Paulistão 2020 retorna nesta quarta-feira (22), após quatro meses parado por conta da pandemia do novo coronavírus, dando início a 11ª rodada do campeonato. Com quatro partidas, esta quarta-feira está marcada pelo confronto entre Corinthians e Palmeiras. O dia também reserva o confronto entre Santos e Santo André, além de Ituano e Ferroviária e Ponte Preta e Grêmio Novorizontino.

Abrindo o dia de jogos, Ituano e Ferroviária jogam às 16h30 no Canindé. A equipe mandante é a atual quarta colocada do Grupo C, com 10 pontos, enquanto a Ferroviária é a quarta colocada do Grupo D, com 11 pontos. As equipes já se enfrentaram em 17 oportunidades na história, com oito vitórias da Ferroviária, seis empates e três vitórias do Ituano. O Ituano completará, com esta partida, 500 jogos na Série A1 do torneio desde 1990, primeira vez que o clube jogou a elite do futebol paulista.

Mais tarde, às 19h15, o Santos recebe o Santo André na Vila Belmiro. Ambas as equipes ocupam a primeira colocação de seus grupos – o Santos do Grupo A, com 15 pontos, e o Santo André do Grupo B, com 19 pontos. A equipe do ABC ainda ocupa a primeira colocação geral, tendo a melhor campanha do torneio. Uma vitória já garante a classificação do time santista para a próxima fase da competição.

Fechando o primeiro de futebol, o Corinthians joga contra o Palmeiras, às 21h30, na Arena Corinthians. Enquanto o Palmeiras é o segundo colocado do Grupo B, com 19 pontos, empatado com o líder Santos André, o Corinthians ocupa a terceira colocação do Grupo D, com 11 pontos. A equipe palmeirense poderá ter um desfalque no ataque: além da saída de Dudu, o jovem da base Gabriel Veron sofreu uma lesão na atividade de terça-feira (21) e poderá ficar de fora do derby. Pelo lado corintiano, Tiago Nunes só não poderá contar com o volante Cantillo, afastado por conta do coronavírus, e de Yony González e Pedro Henrique, que já sairam do elenco.

Confira todos os jogos desta quarta-feira (22):

Paulistão

16h30

Ituano x Ferroviária – SporTV, Premiere

19h15

Santos x Santo André – Premiere

Ponte Preta x Grêmio Novorizontino – SporTV, Premiere

21h30

Corinthians x Palmeiras – Globo, Premiere, SporTV

Foto: Cesar Greco/ Palmeiras