Corinthians e Flamengo têm torcidas mais “choronas”

No Brasil, o futebol é paixão e movimenta a população para torcer por seu clube favorito na disputa pelos títulos futebolísticos – às vezes com certo exagero.

O Apostagolos realizou uma pesquisa sobre o comportamento das pessoas em relação ao futebol no Brasil, a fim de descobrir qual o time que tem os torcedores, jogadores e técnicos mais reclamões.

Realizada com 330 pessoas de todas as regiões do Brasil entre os dias 14 e 15 de janeiro, a pesquisa indicou que a torcida do Corinthians é considerada a que mais reclama. 33% dos entrevistados apontou os fãs do Timão como os que mais reclamam, e 23% responderam que esse “título” é da torcida do Flamengo. Já 8% afirmaram que é a do São Paulo, 7% do Palmeiras e 6% do Vasco.

O Botafogo também aparece na lista das torcidas que mais reclamam com 4%, seguido pelo Bahia com 3%. Já o Cruzeiro e o Atlético Mineiro registram 2% e o Fluminense, Grêmio, Internacional e o Sport-PE tiveram 1% na lista das torcidas reclamonas.

Mas como são essas reclamações? Os entrevistados apontaram quais as atitudes mais irritantes das torcidas. 41% disseram que as reclamações são sobre as más decisões dos árbitros e 38% responderam que são muito desordeiros e violentos.

Já 35% afirmaram que a atitude mais irritante é quando “fazem o papel de vítima”, dizendo que seu time é sempre roubado e prejudicado. 32% responderam que os gritos e reclamações durante o jogo são irritantes, 29% responderam que o chato são as reclamações nas redes sociais e 19% que as reclamações de derrotas de anos anteriores.

E qual a forma mais irritante que os torcedores usam para reclamar? 44% responderam que são os torcedores desordeiros e violentos e 36% afirmaram que são os que jogam lixo e objetos no campo.

Durante uma partida é normal que os jogadores reclamem de algum lance perdido ou decisões do árbitro. Por isso, os entrevistados foram questionados sobre qual o artilheiro mais reclamão do Brasileirão. 23% disseram que Bruno Henrique, do Flamengo, é o que mais reclama e 19% disseram que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Flamengo é o mais reclamão.

Na sequência aparecem Diego Souza, do Grêmio, com 16%; Brenner, do São Paulo, com 11%; De Arrascaeta, do Flamengo, com 10%; William, do Palmeiras, com 7%; e Éverton Ribeiro, do Flamengo, com 6%, na lista dos jogadores que mais reclamam.

Entre os técnicos, Fernando Diniz, do São Paulo, é considerado o mais “reclamão” por 18% dos entrevistados, seguido por Cuca, do Santos, com 18%, e Abel Braga, do Internacional, com 17%.

Na lista também aparecem Abel Ferreira, do Palmeiras, com 16%; Mano Menezes com 11%; e Vanderlei Luxemburgo, do Vasco, e Renato Portalupi, do Grêmio, com 9% cada. Já Jorge Sampaoli, do Atlético Mineiro, e Domènec Torrent, ex-técnico do Flamengo, registram 8% na lista dos técnicos que mais reclamam.

Com tantas reclamações feitas pelos jogadores e técnicos, os entrevistados foram questionados se já deixaram de seguir algum por conta da quantidade de reclamações. 35% disseram que sim, enquanto 65% responderam que não.

E com os amigos, quem já desfez amizade nas redes sociais por desavenças relacionadas ao futebol? Aqui o número é menor: 20% responderam que sim, enquanto 80% disseram que não.

A pesquisa da Apostagolos foi realizada na plataforma da Toluna, entre os dias 14 e 15 de janeiro de 2021, com 330 pessoas das classes A, B e C, segundo critério de classificação de classes utilizado pela Abep – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, onde pessoas da classe C2 tem renda média domiciliar de R$ 4.500 por mês. Estudo feito com pessoas de todas as regiões brasileiras, com 3 pontos percentuais de margem de erro e 95% de margem de confiança.