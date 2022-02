Corinthians demite Sylvinho após derrota pro Santos

Sylvinho não é mais o técnico do Corinthians. A diretoria do Timão comunicou a decisão na madrugada desta quinta (3) após a derrota no clássico contra o Santos, por 2 a 1, na Neo Química Arena, em jogo válido pelo Campeonato Paulista.

“Após o jogo, nos reunimos nos vestiários, eu e a diretoria de futebol, e entendemos ser o momento de interromper o trabalho do nosso treinador e corrigir rota”, afirmou o presidente Duilio Monteiro Alves aos repórteres presentes na Arena. “Aproveito o momento para agradecer o empenho e trabalho do Sylvinho, toda dedicação dele e sua comissão”, completou.

Sylvinho ganhou um voto de confiança da diretoria do Corinthians, mas era extremamente pressionado pela torcida. A principal organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, chegou a marcar um protesto contra o “estagiário burro” para o próximo sábado (5) antes da diretoria anunciar a demissão.

O ex-lateral completa sua passagem pelo Parque São Jorge após 43 jogos no comando da equipe, com 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. Com Sylvinho, o Corinthians marcou 42 gols e sofreu 40.