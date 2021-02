Corinthians cai pro Flamengo e Brasileirão tem ‘final’ no próximo domingo

O Corinthians foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1 este domingo no Rio de Janeiro e o Brasileirão ficou com sua ‘final’ antecipada no próximo domingo. Isso porque o Internacional de Porto Alegre venceu o Vasco por 2 a 0 e manteve 1 ponto de frente sobre o Flamengo. O São Paulo ainda tem chances matemáticas de lutar pelo título.

O Corinthians tem uma decisão contra o Santos pela provável 8a vaga de brasileiros para a Libertadores de 2021.

Os gols do Flamengo foram marcados por Gabigol e Wiliam Arão. O gol do Timão foi anotado pelo destaque Léo Natel.