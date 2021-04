Corinthians bate Santos na Vila. Palmeiras da novo vexame

Em clássico que trouxe duas equipes alternativas neste domingo, quem levou a melhor foi o Corinthians, que venceu por 2 a 0 o Santos, na Vila Belmiro. Com a vitória, os corintianos quebraram um tabu de sete anos sem vencer no estádio santista. Com gols de Raul Gustavo e Lucas Piton, os visitantes bateram com tranquilidade os rivais, que jogaram com um a menos desde o primeiro tempo.

Com a vitória, o Corinthians vai a 21 pontos no Campeonato Paulista e praticamente garante classificação para as quartas de final e volta as suas atenções para a Sul-Americana, na próxima quinta-feira, contra o Peñarol. Já o Santos se complica no Grupo D e fica com nove pontos. O próximo desafio do Peixe será contra o Boca Juniors, na próxima terça-feira, pela Libertadores.

PALMEIRAS MAL

Em partida válida pela oitava rodada do Paulistão 2021, o Palmeiras perdeu para o Mirassol por 2 a 1, no Allianz Parque. Com o resultado, o Verdão se manteve com 12 pontos e está em terceiro lugar no grupo, a cinco do segundo colocado Novorizontino. Já o Leão segue na liderança do grupo C com 14 pontos ganhos e muito perto da classificação.