Corinthians bate Chape e sobe na tabela

Na noite desta quinta-feira (8), o Corinthians voltou a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro de 2021. Na Arena Condá, em Chapecó, o Coringão venceu a Chapecoense por 1 a 0, em partida válida pela décima rodada do campeonato. O autor do gol alvinegro foi Jô. Com a vitória, o Timão chega a 14 pontos no Brasileirão e ocupa momentaneamente a 10ª colocação.

Timão escalado!

Para o jogo Sylvinho escalou um onze inicial formado por: Cássio (capitão); Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Vitinho; Mateus Vital, Gustavo Silva e Jô. Entraram durante a partida: Xavier, Marquinhos e Adson. Ainda à disposição no banco de reservas estavam: Matheus Donelli, Guilherme, Lucas Piton, Luan, Araos, Felipe, Matheus Alexandre, Raul Gustavo, Du Queiroz.

O comandante alvinegro teve quatro desfalques. Roni, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo, Léo Natel, que segue em processo de recuperação física de uma lesão no ombro esquerdo, além de Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan, que realizam trabalhos de transição com a equipe de preparadores físicos após as lesões de joelho que sofreram.

Primeiro tempo

A partida começou com o Corinthians trocando passes, procurando espaços na fechada defesa do time catarinense. Logo aos 4, Mateus Vital cobrou escanteio e a bola cruzou a área inteira, sem que alguém conseguisse desviar.

Aos dez minutos, a primeira finalização do Timão. Vital fez boa jogada pela esquerda, tocou para Fábio Santos, que cruzou para Jô ajeitar e Vitinho bater forte rasteiro, mas o goleiro adversário fez grande defesa, impedindo o alvinegro de abrir o placar.

Passados 16 minutos, o Corinthians seguiu no campo de ataque. Jô recebeu um lançamento e escorou para Fábio Santos, que chegou de surpresa, chutou e a bola passou perto da trave esquerda.

Mais um ataque corinthiano. Aos 30, a melhor chance do Timão: Fagner cruzou, e a bola chegou em Mateus Vital, que sozinho dentro da área teve tempo de ajeitar, mas acabou batendo por cima da meta adversária.

Mesmo mantendo grande pressão, o Corinthians encontrou dificuldades para entrar na zaga da Chapecoense. A última grande chance foi com um chute de Gustavo Silva no minuto 48, quando o camisa 19 puxou para dentro e finalizou de perna esquerda, mas a bola passou ao lado do gol. Logo após o lance, o árbitro encerrou a primeira etapa.

Segundo tempo

O Corinthians voltou sem alterações, mas buscando abrir o placar no início da etapa final, tendo a bola o tempo todo nos pés e jogando no campo de ataque. Aos 8, a primeira substituição: Cantillo, que minutos antes tinha caído de mal jeito, pediu para sair e Xavier assumiu o lugar do camisa 24.

A primeira grande chance saiu de uma falta cobrada por Vitinho, aos 11 minutos. O meio-campista cobrou por cima da barreira e acertou a rede pelo lado de fora.

O Corinthians abriu o placar aos 15 minutos. Gustavo Silva recebeu a bola pela direita, cruzou para Vitinho que não conseguiu dominar, mas a bola sobrou para Jô, que conseguiu girar e finalizar, colocando o Timão na frente.

Depois de sete minutos, aos 22, Mateus Vital recebeu bola de Vitinho, cortou para dentro e finalizou, levou perigo e quase ampliou o placar.

O técnico Sylvinho fez outra alteração aos 25: Marquinhos entrou no lugar de Mateus Vital.

O Timão continuou tocando bola no meio de campo e controlando as ações ofensivas, e Marquinhos, logo em sua primeira jogada, conseguiu ótimo passe para Gustavo Silva, que dentro da área dominou e bateu no canto, mas o goleiro da Chapecoense conseguiu desviar para escanteio, evitando o segundo gol corinthiano.

Até os 45, o alvinegro manteve boa posse de bola, sem que a equipe adversária conseguisse criar nenhuma chance de empate, e o Timão jogando no contra-ataque. A terceira alteração do Timão foi a entrada de Adson no lugar de Gustavo Silva.

O árbitro acrescentou mais seis minutos, porém, o placar não se alterou e o Corinthians saiu com os 3 pontos.

Próximo jogo

O Corinthians entra em campo no próximo domingo (11). O Timão jogará fora de casa novamente, dessa vez contra o Fortaleza, às 20h30 (Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão.