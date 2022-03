Cores do Feng Shui: Harmonize seu ambiente

A decisão de qual tonalidade pintar as paredes da casa vai além do velho e bom visual. A escolha está ligada ao tipo de atmosfera e energia que você deseja passar para aquele ambiente e quem convive nele. E já que as cores estarão presentes por um tempo considerável, o ideal é que faça essa escolha com calma, observando que tipo de sensação ela pode te passar.

“Nossa casa precisa de cuidados diários que reforcem a harmonia, o equilíbrio e um convívio auspicioso. Por essa razão, aplicar o Feng Shui pode ser uma boa ideia. Afinal é nela que recebemos nossos amigos e familiares, onde nos divertimos e passamos um bom tempo”, afirma Juliana Viveiros, espiritualista da plataforma iQuilibrio.

Ainda de acordo com essa técnica milenar, as paredes – ou guás – são vistas como as guardiãs da casa. Elas armazenam e liberam energias, bloqueiam e dissipam vibrações. Por isso, o uso das cores é tão especial e importante.

Para saber mais sobre essa técnica, Viveiros elencou algumas cores para aplicá-la em sua casa e harmonizar o ambiente. Confira:

Vermelho: a cor do Sucesso

O vermelho é a cor que representa no Feng Shui, o sucesso. Por isso, se você deseja reconhecimento e sucesso pelo que faz, invista em objetos vermelhos.

Melhor ainda se eles forem em formato triangular e tiverem ligação com emissão de luz. Por exemplo, um abajur ou luminária.

Acha que a cor vermelha pode pesar no ambiente? Então você pode utilizar pequenos objetos decorativos nessa cor. Além disso, você pode representar o sucesso com elementos que remetem ao fogo, como velas e castiçais.

Se gostar de plantas, coloque um vaso bem bonito com um é de alecrim. Inclusive, pode enfeitar o vaso de planta com pedras de ágata ou granada.

Rosa: a cor do Relacionamento

Quer mais harmonia no seu relacionamento? Então, procure utilizar objetos em tons de rosa e aos pares.

Sua forma é representada pelo quadrado, portanto, que tal porta-retratos ou quadros que incluam essa cor?

Se preferir, pode fazer um lindo enfeite com quartzos rosa, pinturas de flores de hibisco ou até mesmo o pé de hibisco. O Feng Shui para o amor é muito utilizado nos quartos dos casais ou na sala dos enamorados.

Branco: a cor da Criatividade

Está precisando criar algo e acabou dando um branco? Calma que branco é a cor da criatividade e irá te ajudar na hora da criação. Para ajudar nesse quesito, utilize esferas metálicas polidas ou objetos circulares brancos. Se gostar de arte, procure imagens que remetem a círculos brancos e enfeite o local.

Nas plantas, experimente salsa e zínia que são as representantes dessa forma. Já as pedras, serve qualquer uma que for branca.

Cinza: a cor da Amizade

Os amigos são aquelas pessoas que escolhemos para serem nossa família. São nosso suporte nas horas boas e de necessidade. Para reforçar essa energia, você pode ter um painel cinza ou metálico com a foto dos seus amigos.

Além disso, essa cor remete a viagens e alegria. Coloque objetos que lembrem o lugar dos sonhos que você quer conhecer e enfeite com pedras ametistas e uma linda margarida.

Preto: a cor do trabalho

As cores no Feng Shui para o trabalho são o preto ou azul marinho. E como em qualquer tarefa que exija esforço, é preciso ter jogo de cintura e flexibilidade.

Por isso, é representado pela água e pelas formas sinuosas, que se adequam a qualquer situação. Além do mais, o trabalho é ligado a prosperidade e oportunidades. Sendo assim, o ideal é que esteja alinhado a porta de entrada. Jasmim, tomilho e espadas-de-são-jorge são as plantas perfeitas. Dicas: a espada-de-são-jorge pode ficar em um vaso assimétrico à esquerda de quem entra na porta principal da casa. Elas irão filtrar as energias negativa

Azul: a cor da espiritualidade

Procurando um espaço para equilibrar o corpo, a mente e o espírito? Que tal um cantinho com uma parede azul claro ou detalhes em celeste, bem iluminado?

Quando o foco é espiritualidade e autoconhecimento, elementos de terra ajudam, assim como a pedra lápis-lázuli. De todos, esse é o ambiente que deve ser bem harmonioso para ajudar na concentração e para acalmar a alma.

Verde: a cor da Família

Sabe aquele ambiente em que sua família se reúne sempre? Sala, cozinha ou varanda, não importa qual seja, desde que traga elementos de madeira e a cor verde para manter a família unida.

Uma dica importante é ter um vasinho de hortelã por perto ou alguma decoração com amazonita. Ou seja, não é necessário pintar o cômodo inteiro, pois pode parecer um ambiente opressor e causar mais brigas do que harmonia familiar.

Amarelo: a cor do Centro, do Equilíbrio

O centro representa o centro vital da sua casa, o coração de energia que se comunica com os outros oito elementos. Abuse de plantas, quadros com temas de natureza, elementos em amarelo e laranja darão o toque final.

Sem esse coração, as outras cores no Feng Shui podem entrar em completa desarmonia. Sendo assim, garanta que ele faça as energias circularem e você notará que até sua saúde física e mental irá melhorar.

Púrpura: a cor da Prosperidade

Sabe aquele tom de vinho, que nem é vermelho e nem roxo? Essa é a cor púrpura e representa a prosperidade, tanto relacionado ao dinheiro quanto à fartura.

Ele tem uma energia que remete ao sucesso, ampliar horizontes, boas oportunidades e tudo que vem de bom com isso. Dessa forma, procure utilizar objetos ovais, como mesas de madeira e espelhos.

Quer que a energia flua melhor? Guarde seus objetos que são mais valiosos (material ou emocionalmente) nesse cantinho com detalhes em púrpura, madeira e formas ovais.

