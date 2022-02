Corda Coral abre inscrições para novos integrantes

O Coral Maestrina Marília Andrade, mais conhecido como Corda Coral de Americana, está com inscrições abertas para novos integrantes. Os interessados, maiores de 18 anos e moradores de Americana e região, devem acessar o link www.americana.sp.gov.br/secretaria/cultura e preencher os dados de 21 a 25 de fevereiro.

Há vagas para vozes masculinas e femininas, sendo sete para sopranos, sete para contraltos, sete para tenores e 12 para baixos. Os ensaios são presenciais e realizados às terças e quintas, das 19 às 21h30.

O Corda Coral de Americana iniciou suas atividades em 1983 reunindo pessoas que tinham paixão pelo canto coral. Mantido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, atualmente está sob regência de Ana Paula Rotger. Já esteve em vários eventos culturais ao lado da Orquestra Sinfônica de Americana e da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi, e participou do Mapa Cultural Paulista, além de encontros e festivais de canto coral.

O trabalho musical do grupo é fundamentado nos estudos e práticas de obras corais desde a Renascença até os dias atuais; organização coral, com distribuição de naipes, postura e comportamento; técnica vocal, com respiração, impostação e dicção; técnica coral, com respiração alterada, equalização de afinação, pronúncia, articulação, dinâmica e timbre; interpretação musical, com estudo do texto, fraseado musical; expressão facial e corporal; rotina de coral, com ensaios e apresentações; e análise formal, estilística e histórica das obras estudadas durante as atividades.