Corcel roubado encontrado na biqueira

Um Ford Corcel roubado na região foi recuperado em um ponto de tráfico de drogas na noite desta sexta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. A equipe do inspetor Sandrin e GMs Araujo e Reis patrulhavam a região do Parque do Lago por volta das 23h e, na rua Lázaro Gonçalves de Oliveira o carro foi avistado.

“Deparamos com o veículo Corcel ll emplacamento BLH 0A95 estacionado ao lado de uma área verde próximo de um ponto de tráfico de drogas”, relataram os GMs.

Já era de conhecimento da equipe que o veículo teria sido furtado nessa mesma data no período da manhã na região do Distrito Industrial da cidade. Diante dos fatos foi solicitado o trabalho de guincho no local sendo conduzido o veículo ao plantão policial para apreensão e posteriormente liberado para o proprietário.