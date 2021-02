Coral Municipal realiza primeiro ensaio e segue com vagas abertas

O Coral Municipal de Santa Bárbara d’Oeste – Vozes Bárbaras realizou o primeiro ensaio do ano. Até o momento, 26 novos coralistas entraram para o time do Coral. Junto de mais 16, eles trabalharão com repertório variado no primeiro semestre que possibilite futuras apresentações em eventos presenciais e on-line. Seguindo todos os protocolos previstos no Plano São Paulo, elaborado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o encontro no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni” contou com uma dinâmica de apresentação e informes sobre a agenda programada até dezembro.

Neste ano, o planejamento foi dividido em cinco grandes eixos: Encontro Municipal de Corais, 1º Festival de Música Sacra, Beatles Sinfônico, Concerto da Consciência Negra e Concertos de Natal. Já os ensaios do primeiro semestre serão de 1° de fevereiro a 28 de junho e, do segundo semestre de 26 de julho a 20 de dezembro de 2021.

“O planejamento antecipado possibilita que os coralistas se programem e participem já conhecendo a rotina de ensaios, apresentações e gêneros musicais que serão cantados até dezembro”, comentou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix. “Nosso coro é o cartão de visita cultural do Município e alcançará ainda mais visibilidade e aprimoramento técnico ao longo dos próximos meses”, enfatizou Felix.

Inscrições – Até o dia 5 de fevereiro, os interessados poderão se inscrever no site www.santabarbara.sp.gov.br/coral. Com regência de Eduardo Lustosa, os ensaios acontecem às segundas-feiras, das 19 às 21 horas, no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni” (Avenida Monte Castelo, 1000, Jardim Primavera – térreo). Para participar não é necessário ter experiência na área.

Coral – Com 28 anos, o grupo é formado por voluntários, não profissionais, que se reúnem semanalmente por amor à música e busca promover a atividade musical na cidade, por meio de um ambiente de educação musical aberto à população e com apresentações ao público. Através da diversidade de repertório e o enfoque em técnica vocal, o grupo busca crescer tecnicamente para se estabelecer como referência na cidade e região.