Coral Municipal de S.Bárbara abre inscrições e divulga eventos

Eduardo Lustosa, os ensaios acontecem às segundas-feiras, das 19 às 21 horas, no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni” (Avenida Monte Castelo, 1000, Jardim Primavera – térreo). Neste ano, o planejamento foi dividido em cinco grandes eixos: Encontro Municipal de Corais, 1º Festival de Música Sacra, Beatles Sinfônico, Concerto da Consciência Negra e Concertos de Natal. Já os ensaios do primeiro semestre serão de 1° de fevereiro a 28 de junho e, segundo semestre, de 26 de julho a 20 de dezembro de 2021.

O secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, ressaltou que o ano de 2021 chegou repleto de novidades e trouxe ainda mais vigor para o Coral Municipal. “O planejamento antecipado possibilita que os coralistas se programem e participem já conhecendo a rotina de ensaios, apresentações e gêneros musicais que serão cantados até dezembro”, comentou o secretário. “Para participar não é necessário ter experiência na área, basta sentir vontade em se doar pela arte. Nosso coro é o cartão de visita cultural do Município e alcançará ainda mais visibilidade e aprimoramento técnico ao longo dos próximos meses”, enfatizou Felix.

Com 28 anos, o Coral é formado por voluntários, não profissionais, que se reúnem semanalmente por amor à música e busca promover a atividade musical na cidade, por meio de um ambiente de educação musical aberto à população e com apresentações ao público. Através da diversidade de repertório e o enfoque em técnica vocal, o grupo busca crescer tecnicamente para se estabelecer como referência na cidade e região. Confira os eventos e sinopses em que o Coral integrará:

Encontro Municipal de Corais | junho de 2021

O Encontro Municipal de Corais visa promover a participação e interação de coros da cidade e região. Este evento, que acontece comumente em todos os anos, reúne a pluralidade da atividade coral com suas diversas vertentes, estéticas e repertórios. As inscrições para este evento deverão ser abertas no mês de maio, com divulgação pelas redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo. Caso o evento seja realizado online, devido à pandemia, cada coro participante poderá enviar até três vídeos. O Coral Municipal deverá abrir e encerrar o evento realizando repertório de música popular brasileira e internacional. Neste módulo, o evento terá duração máxima de 50 minutos. Caso seja realizado presencialmente, cada coro participante terá entre 10 e 20 minutos para se apresentar. O Coral Municipal deverá abrir o evento realizando repertório de música popular brasileira e internacional. Neste módulo, o evento terá duração máxima de 1 hora e 30 minutos.

Festival de Música Sacra | Setembro de 2021

O 1º Festival de Música Sacra tem como objetivo a promoção do diálogo musical inter-religioso. Observando o crescimento de coros e grupos musicais ligados a diversas denominações e filosofias religiosas na cidade e região, este evento busca abranger as diferentes concepções da experiência com o “divino” através da música. As inscrições para este evento deverão ser abertas no mês de julho e agosto, com divulgação pelas redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo. O Coral Municipal realizará um repertório de “African American Spirituals”, músicas que trazem referências às passagens bíblicas, criadas e entoadas pelos negros norte-americanos nas lavouras, plantações e cultos.

Beatles Sinfônico | Outubro de 2021

Observando o sucesso de eventos com a temática do Rock e em parceria com a Orquestra Filarmônica do SENAI (Americana), o Coral Municipal realizará este concerto entoando diversas canções dos Beatles numa linguagem sinfônica. O evento deverá ser realizado em Americana e em Santa Bárbara d´Oeste. Os ingressos deverão ser trocados por algum item para ação social (alimentos, fraudas ou item de limpeza).

Concerto da Consciência Negra | Novembro de 2021

Juntamente do movimento musical negro da cidade, o Coral Municipal executará canções afro-brasileiras celebrando a cultura negra. O evento deverá ser a céu aberto, e abranger a diversidade de expressões como dança, maracatu, capoeira, leitura de poemas e dramatização.

Concertos de Natal | Dezembro de 2021

Como ocorre tradicionalmente, o mês de dezembro deverá ser repleto de apresentações musicais com a temática do Natal.