Corá vai tentar ser e ‘estadual do Bolsonaro’ na região

Dono de muita energia com um microfone na mão e um mandato recém iniciado, o vereador barbarense Felipe Corá/Patri vai tentar ser o ‘estadual do Bolsonaro’ na região. Ao NM, Corá disse que espera a vinda do presidente Jair Bolsonaro para seu partido para ter o caminho mais fácil na dobradinha em 2022. “Teremos uma grande força regional… Muitos não acreditavam que eu seria eleito vereador, o mesmo irá ocorrer para Deputado, mas o trabalho será feito e vamos dar muito trabalho”, afirmou.

CARLA ZAMBELLI, GUIGA E DR JOSÉ– Apesar de elogiar bastante o seu candidato a prefeito em 2020 Dr José/PSD, Corá disse que para federal deverá apoiar algum nome forte do grupo bolsonarista na região. “(Para 2022…) É preciso ver como será a conjuntura, mas devo apoiar um nome forte do grupo bolsonarista como Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro ou até mesmo meu amigo Deputado Guiga Peixoto”, completou.