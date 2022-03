Corá faz campanha contra votação de cassação. Sessão esta 4a

Com risco de ver seu mandato cassado depois de um pedido coletivo feito no mês passado, o vereador de Santa Bárbara d’Oeste terá sua sorte lançada esta quarta-feira. O presidente da Câmara Joel do Gás (PV) confirmou a realização de sessão extraordinária para esta quarta-feira, às 19horas. Ele ainda vai fazer a convocação oficial durante a sessão desta terça-feira. Nesta quarta, os vereadores votam se acatam ou não o pedido de abertura de Comissão Processante.

Em suas redes sociais, Corá ‘convocou’ seus seguidores para fazer pressão em sua defesa. “Nesta quarta-feira, convido a participar comigo às 18h de um grande ato em defesa do nosso mandato na sessão da Câmara que será votado o pedido de cassação do nosso mandato”.

Acusado de racismo, mais uma vez, ele ataca o que seria “essa manipulação feita pelo PT e PCdoB na tentativa de cassar nosso mandato como vereador”.

– Querem me calar pelo que represento, por se incomodarem com minha atuação política e por isso querem me derrubar a todo custo.

O último vereador cassado em Santa Bárbara d’Oeste foi o ex-presidente Raimundo Itaberaba, ainda em 2009, no começo do governo Mário Heins (2009-2012).