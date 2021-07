Corá faz balanço do 1o semestre

Polemista de primeira e legítimo bolsonarista, Felipe Corá/Patriota o disse ao NM que tem avaliação muito positiva dos primeiros meses de mandato. Ele obteve 973 votos em 2020 e destacou que quer ser um vereador diferenciado. Leia abaixo o que ele descreveu ao NM.

Em pouco tempo, pude confirmar que o vereador que trabalha de verdade, trabalha muito e produz pouco. A burocracia e a politicagem impedem nossa produtividade. Nossa arma é a voz e o voto, infelizmente nem todos usam a favor da população.

Não abro mão do meu posicionamento e de minha principal função, que é fiscalizar as ações do Prefeito, afinal fui eleito pra isso e não pra ser pau mandado. Nosso trabalho tem sido reconhecido como um dos mais atuantes em nossa região.

Fruto de um posicionamento independente e fiscalizador, hoje temos enfrentado perseguições políticas no qual buscam nos calar, seja politicamente ou judicialmente com inverdades e calúnias.

Milhares de pessoas nos acompanham pelas redes sociais e expressam seu apoio, nos dando mais força para seguir firme no propósito para o qual fomos eleitos.