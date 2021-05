Corá ‘com moral’ com Bolsonaro

Vereador em primeiro mandato e figura da região das que mais frequenta Brasília, Felipe Corá/Patriota tem penetração no mais alto comando do país e proximidade com presidentes de partidos e com o presidente Jair Bolsonaro/sem partido. No começo do mês, Corá esteve na capital federal e se reuniu com dirigentes partidários e ministros.

Mas a cereja do bolo foi o encontro com o presidente da República. A foto demorou para chegar por conta de medidas de segurança. “O projeto é #Bolsonaro2022 e #Cora2022”, disse ele ao NM. Aparentemente, Corá deverá puxar de forma mais oficial a campanha pela reeleição de Bolsonaro.