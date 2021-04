Corá cola com Roberto Jefferson em Brasília

Vereador em primeiro mandato em Santa Bárbara d’Oeste e articulado no Planalto Central, Felipe Corá está em Brasília esta semana articulando apoios e pedidos em ministérios. Ele contou ao NM que passou várias horas com o presidente nacional do PTB Roberto Jefferson, feroz defensor do presidente Jair Bolsonaro/sem partido.

A Corá, Bob Jeff teria dito que o PTB vai apoiar Bolsonaro em 2022, mas dificilmente será o destino do presidente. Jefferson gosta de atacar diretamente ministros do STF e desafetos de Bolsonaro, o que poderia causar mal estar caso os dois estivessem no mesmo partido.