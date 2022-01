Corá apresenta pedido de afastamento por 15 dias

O vereador de Santa Bárbara Felipe Corá (Patriota) apresentou pedido de afastamento de 15 dias nesta terça-feira na Câmara Municipal por motivos médicos. Na semana passada, Corá chegou a ser lavado para o hospital após um mal súbito.

Ao NM, Corá afirmou que pediu o afastamento por orientação médica. “Por recomendação médica, fui orientado a me afastar do cargo pra cuidar da saúde. Tive um mal súbito, cheguei a ser internado e abriu um alerta. Eu não queria me afastar, mas para ajudar a cidade, lutar pelas pessoas, preciso estar bem e a pressão tem sido gigantesca”.