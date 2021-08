Corá agora cotado pra vir a federal bolsonarista

Vereador novato que chegou botando a boca no microfone, o bolsonarista de Santa Bárbara d’Oeste Felipe Corá (Patri) disse ao NM que foi convidado agora para sair candidato a deputado federal como principal representante do grupo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas eleições do ano que vem.

Corá teria uma região ‘reservada’ para ser o único/principal representante do bolsonarismo na região. Recentemente, Corá se envolveu em uma polêmica e foi acusado de atacar a vereadora de Americana Professora Juliana (PT). O episódio teria fortalecido o nome de Corá tanto no eleitorado conservador quanto na alta cúpula bolsonarista em Brasília.