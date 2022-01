Copo Stanley, vape ou beach tênis. Qual a moda do verão?

Qual é mais popular hoje? O copo Stanley é uma das marcas dos heterotops, mas o vape se espalhou entre a juventude nas baladas e o beach tênis hoje bate a turma da bike na hora da moda no esporte. Mas qual dessas atrações vai levar a marca do verão?

O copo Stanley promete manter a cerveja gelada por oras e é a estrela de muitos churrascos na região neste verão. O belo chega e logo vai apresentando o copo que não sai por menos de R$ 150. A promessa é manter a bebida gelada por 4 horas ou até 6h dependendo da qualidade. Os críticos apontam que ninguém fica horas esperando para ver se a bebida se mantém gelada, mas a moda pegou.

O vape, ou cigarro eletrônico, se popularizou entre os mais jovens e é muito comum nas baladas. Em muitos bares, a fumaça inofensiva é bem vista e os usuários fumam enquanto bebem e comem- sem ter o incômodo de ter que sair como acontecia com o bom e velho cigarro.

Além dos companheiros do ‘social’, os modetes também tem agora um esporte pra chamar de seu. O beach tênis virou moda na região, superando a ‘raquetinha’, que chegou a ter torneios badalados no começo deste século. Marcar um beach tênis é até mais quente do que marcar uma trilha de bike, modalidade ainda forte entre os descolados.