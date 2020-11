Copa Sudeste de Kart termina sábado em Nova Odessa

A 3ª edição da Copa Sudeste de Kart, iniciada em fevereiro, chega ao fim no sábado (21) com disputa por títulos em oito modalidades. Serão definidos na pista do Kartódromo Internacional de Nova Odessa os campeões das categorias Cadete e Mirim, para crianças a partir dos 6 anos; 125 (Sênior e Graduado), F4 (Sênior e Graduado), Força Livre e Indoor. Os treinos livres começam às 8h e a primeira das seis corridas está marcada para 11h. A maior competição de kart próprio do interior paulista reúne pilotos profissionais e amadores, é organizada pela Auto Giro Competições e Eventos e tem apoio da Prefeitura de Nova Odessa.

Na categoria Cadete, o piloto Daniel Estrela Lucena, de Santa Bárbara d’Oeste, vai entrar no kart como campeão geral. Ele venceu o 1º turno, soma 168 pontos e não pode mais ser alcançado por Flávio Neto. No entanto, haverá briga pelo troféu do 2º turno. Embora Lucena tenha quatro pontos de vantagem, o piloto de São Carlos pode surpreender.

Entre os mirins, Leonardo Factore chega à décima e última etapa como campeão. Com um primeiro turno arrasador, ele soma 120 pontos contra 60 do vice-líder Tandara, que chegou na frente nas últimas duas etapas e é favorito para levar o segundo turno.

Eduardo Werneck, João Vitor Navia e Talita Campagnone, a única mulher no grid, têm chances iguais de levantar as taças de campeão do segundo turno e geral, na categoria 125 Graduados. Na classificação geral, Werneck e Navia dividem a liderança com 16 pontos cada, seguidos pela ‘pé pesado’ Talita, 12.

Já na 125 Sênior haverá briga apenas pelo troféu de campeão do segundo turno, uma vez que Helton Rocha tem 60 pontos no geral e não pode ser tirado do ponto mais alto do pódio. Rafael Arossa soma 16; João Gabriel, 12; e Rui Oliveira, 10.

Nas duas categorias F4, o equilíbrio é total e tudo pode acontecer no asfalto do KNO. Além do duelo doméstico, os irmãos Enzo e Caio Najar terão de superar Mateus Oliveira para conquistarem os títulos de campeão do segundo turno e geral. Na disputa pelo turno, eles estão rigorosamente iguais. Campeão no ano passado, Enzo leva vantagem no geral, com 26 pontos, perseguido por Caio (16) e Oliveira (12).

Abdo Najar e Gene Fireball vão duelar na F4 Sênior. Najar lidera o campeonato com 28 pontos, ante 16 do piloto norte-americano. No entanto, ambos estão iguais no segundo turno. Ou seja, a disputa está absolutamente aberta.

Equilibrada mesmo está a disputa na categoria Força Livre, que tem cinco candidatos aos títulos do turno e do campeonato: Rodrigo Vieira, Ernandes Silva Santos, Victor Miguel Marques, Pedro Benaventi e Renato Gasparin. Vieira lidera tanto o 2º turno como a classificação geral, mas pode ser ultrapassado pelos rivais.

Na categoria Indoor, criada no 2º turno, há sete pilotos de olho no troféu de campeão. Serginho lidera com 26 pontos, dez a mais que Alexandre Lázaro, o segundo colocado.

“Agora é hora da decisão. Depois de um período atípico, complicado, com a competição suspensa em razão da pandemia de Covid-19, conseguimos retomar, adotando todos as medidas de segurança, e chegamos à última etapa com grande competitividade e promessa de boas disputas”, avaliou o presidente da Copa Sudeste de Kart, Anderson Mantovani.

PROTOCOLO. Após quatro meses de suspensão, o evento foi retomado em agosto, com o avanço da região de Campinas à fase amarela do ‘Plano São Paulo’. Porém, os organizadores devem seguir o protocolo de retomada elaborado pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) e aprovado pelo Centro de Contingência do Estado.

Segundo o protocolo, cada piloto pode levar apenas um acompanhante, que deverá usar máscara e ficar, obrigatoriamente, na varanda, no piso superior do centro de provas. A circulação de pilotos e mecânicos ficará restrita aos boxes e o ‘briefing’ (momento em que os pilotos recebem orientações sobre as regras de corrida) será feito em espaço aberto.

Para evitar aglomerações, as equipes devem chegar ao kartódromo entre 20 e 30 minutos antes do horário do treino de sua categoria. Para o cumprimento das medidas sanitárias, haverá controle na entrada, permissão para um acompanhante por piloto e proibição do acesso de pessoas fora do horário de cada categoria.