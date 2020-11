Copa Sudeste de Kart define campeões de 2020 e confirma temporada 2021

Sábado (21) foi dia de festa no Kartódromo Internacional de Nova Odessa. Em um ano marcado pela pandemia de Covid-19, a Copa Sudeste de Kart – maior campeonato de karts próprios do interior paulista – realizou sua 10ª e última etapa e definiu os campeões da temporada 2020. A competição, que reúne pilotos profissionais e amadores, é organizada pela Auto Giro Competições e Eventos e tem apoio da Prefeitura de Nova Odessa.

Na categoria Cadete, o campeão foi o barbarense Daniel Estrela Lucena. Entre os mirins, o americanense Leonardo Factore confirmou o favoritismo e levou o troféu. Única mulher na disputa, Talita Campagnone sagrou-se campeã na 125 Graduado, título que no ano passado ficou com Helton Rocha. Aliás, o piloto de Rio das Pedras sobrou na 125 Sênior e também levantou a taça. Na F4, domínio da família Najar. Enzo faturou o título na categoria Graduado e Abdo, na Sênior. Na Força Livre, Victor Barbosa confirmou o tricampeonato.



Para o presidente da Copa Sudeste, Anderson Mantovani, a conclusão da terceira edição da competição, com a definição e premiação dos campeões, é uma vitória de todos os envolvidos. “Fechamos com chave de ouro, graças a pilotos, mecânicos, patrocinadores e profissionais de imprensa, pois sem todos eles, não poderíamos ter o sucesso que tivemos em um ano tão adverso. Por isso, agradecemos a todos e esperamos contar com vocês na temporada 2021”, afirmou Mantovani, em nome de toda equipe organizadora.



A 3ª edição da Copa Sudeste de Kart começou em fevereiro e reuniu mais de 70 pilotos amadores e profissionais. Este ano, a temporada teve de ser interrompida em abril, por conta da pandemia do novo coronavírus. A competição foi retomada em agosto, após o avanço da região de Campinas à fase amarela do ‘Plano São Paulo’ e um protocolo sanitário elaborado pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), aprovado pelo Centro de Contingência do Estado e apresentado à Vigilância Sanitária de Nova Odessa.



Campeões da temporada de 2020

Cadete – Daniel Estrela Lucena

Mirim – Leonardo Factore

125 Graduado – Talita Campagnone

125 Sênior – Helton Rocha

F4 Graduado – Enzo Najar

F4 Sênior – Abdo Najar

Força Livre – Victor Miguel Barbosa