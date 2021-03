Copa Free Fire acontece neste final de semana; online e gratuita

Acontece a partir desta sexta-feira (05), a Copa AD Games – Free Fire, evento de games online e gratuito realizado pelo Tivoli Shopping e sua administradora, a AD Shopping.

A competição reúne mais de 3.800 players de todo o país, que representarão os 10 shoppings participantes, todos do Grupo AD. 384 jogadores participam do torneio representando o Tivoli Shopping. A competição pode ser acompanhada livremente no canal oficial da Copa AD no YouTube.

Além do Tivoli, também participam da Copa AD Games – Free Fire os shoppings: Atrium Shopping, Catalão Shopping, Complexo Tatuapé, Goiabeiras Shopping, Shopping ABC, Shopping Pátio Chapecó, Shopping Penha, Shopping Praça da Moça e Taubaté Shopping.

Competição

A Copa AD Games – Free Fire será em Contra Squad, isto é, dois times de quatro jogadores cada, que se enfrentarão em partidas do jogo. A disputa será no modo Sala Personalizada e vai ocorrer no mapa Bermuda.

Os vencedores do torneio – primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados – receberão, respectivamente, R$ 1.000, R$ 800, R$ 600 e R$ 400, em gift cards, além dos troféus da competição.

A primeira fase da Copa, ou seja, as disputas classificatórias, ocorrerão na sexta-feira (05) e no sábado (06). Os competidores que representam o Tivoli Shopping jogam, divididos em oito grupos, no sábado, a partir das 15h20.

Já as etapas finais do torneio – quartas-de-final, semifinais e final – serão realizadas no domingo (07), a partir das 12h, com transmissão e narração ao vivo. As semifinais acontecerão a partir das 16h e a grande final está marcada para as 18h.

Cada jogador é responsável pela estrutura necessária e qualidade de sua conexão. A gestão da competição é realizada pela Liga Sorocabana de Games e Conexões Games.

O evento será transmito no canal da Copa AD Games no Youtube. O acesso e acompanhamento da transmissão é livre para todos os públicos.

“Promover um campeonato virtual que vai reunir mais de 3 mil pessoas de todo o País, mostra o quanto o Tivoli Shopping e sua administradora AD inovam cada vez mais em formatos para interagir e oferecer entretenimento de qualidade a seus clientes. Além disso, o torneio on-line é uma oportunidade para o empreendimento fomentar um segmento que está em pleno crescimento no País, que são os jogos eletrônicos, também conhecidos como e-sports”, comenta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do empreendimento.

Serviço:

Copa AD Games – Free Fire

Período: 5 a 7 de março

Formato: online e gratuito

Jogos Tivoli Shopping: sábado (06), a partir das 15h20

Acompanhe: transmissão no canal oficial da Copa AD Games no Youtube