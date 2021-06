Copa do Brasil. Palmeiras e Corinthians eliminados

A Copa do Brasil acabou mais cedo para Palmeiras e Corinthians. O Verdão, atual campeão do torneio, foi eliminado de forma dramática para o CRB de Alagoas, na disputa de pênaltis. A equipe alagoana devolveu o placar da ida, e venceu por 1 a 0, com gol de Ewandro, no Allianz Parque. Na disputa de pênaltis, venceu por 4 a 3.

O Timão empatou com o Atlético-GO por 0 a 0 no segundo duelo da 3ª fase e deixou @CopaDoBrasil. Após perder o jogo de dia por 2 a 0, em Itaquera, na última quarta-feira (2), para o Atlético-GO, o Corinthians não conseguiu sair do 0 a 0, na volta, nesta quarta-feira (9), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Próximo compromisso dos dois times é o Derby, no sábado (12), às 19h, pelo Campeonato Brasileiro.



.