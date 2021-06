Copa América. Tite e jogadores se reúnem com CBF

Vai ter Copa América? O técnico da seleção brasileira Tite se juntou aos jogadores que comanda e se reuniram com CBF recentemente.

Ao ser perguntado, na coletiva da quinta-feira, sobre a posição dos jogadores quanto a disputa da competição continental, o técnico respondeu que eles “têm uma opinião, externaram ao presidente, e vão externá-la ao público. Isso tem a ver com a ausência do nosso capitão, Casemiro, aqui”. Segundo Tite, há um acerto para que o foco no momento seja a partida contra o Equador, pelas Eliminatórias, nesta sexta. Jornalistas enxergam incômodo do elenco com a disputa da Copa América.