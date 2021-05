Copa América: Messi, Neymar e Suárez disputam artilharia

Em 13 de junho tem início a CONMEBOL Copa América 2021, que será disputada na Argentina com dez seleções participando do torneio, distribuídas em dois grupos com oito se classificando para a fase de quartas-de-final. Atual campeã da competição, a seleção brasileira entra no torneio sempre como favorita e, segundo análise da Betfair.net, especialista em estatísticas, poderá contar com os gols de Neymar para repetir o feito de 2019.

Considerando dados como número de gols e assistências em seus torneios nacionais, titularidade, idade, número de partidas disputadas e minutos em campo, entre outros, a Betfair.net calculou as chances dos principais nomes da competição conquistarem a Chuteira de Ouro nesta edição.

O resultado não revelou surpresas: Lionel Messi, do Barcelona, tem 20% de chances de ser o goleador da competição.

Na sequência estão Neymar Jr, do Paris Saint-Germain, com 15% de chances, e o uruguaio Luis Suárez, que atua pelo Atlético de Madri, com 13,3% de chances.

Assim, é grande a probabilidade de que um dos membros do lendário trio MSN fique com a premiação individual – os jogadores atuaram juntos no ataque pelo Barcelona por três temporadas e conquistaram 9 títulos: uma Champions League, um Mundial, uma Supercopa da Uefa, uma Supercopa da Espanha, três Copas do Rei e duas LaLiga. Juntos, marcaram 364 gols e deram 173 passes para gol no período.

Na última edição da Copa América, em 2019, o brasileiro Everton Cebolinha (ex-Grêmio e atualmente no Benfica) conquistou o prêmio de artilheiro da competição, com três gols marcados, mesmo número do peruano Paolo Guerrero (Internacional-RS), que pela terceira vez foi o jogador com mais gols em uma Copa América, feito antes só alcançado pelo uruguaio Pedro Petrone, na década de 1920. O atacante veterano está na pré-lista do técnico Ricardo Gareca para a seleção do Peru e corre por fora para impedir os favoritos.