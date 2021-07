A seleção brasileira derrotou a peruana por 1 a 0 no estádio Nilton Santos nesta segunda-feira, e agora aguarda o vencedor de Argentina e Colômbia na decisão da Copa América.

Lucas Paquetá foi o autor do tento. Puxado por Neymar, o Brasil pressionou bastante na primeira etapa, quando o goleiro Gallese, do Peru, fez defesas importantes. No segundo tempo, o ritmo brasileiro caiu e os peruanos chegaram a ameaçar a meta de Ederson.