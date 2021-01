Convívio tem nova iluminação de LED

A implantação da nova iluminação de LED no convívio, área central da cidade, foi concluída pela Prefeitura de Americana. A ação naquela via da região central teve início na semana passada e dá sequência ao projeto de instalação das luminárias com a nova tecnologia.

Uma das prioridades do Governo Chico Sardelli é a conclusão da troca de toda a iluminação do município por LED, que tem maior vida útil e menor índice de consumo. Nos trechos das Ruas 30 de Julho, Fernando Camargo e Vieira Bueno, que compreendem o calçadão, foram trocados 22 pontos de lâmpadas antigas pela nova iluminação, mais eficiente e econômica.

A região central receberá, ao todo, 1.016 novos pontos de iluminação de LED. Já foram executados 950 pontos nas Ruas Rui Barbosa, Rio Branco, Fernando Camargo, Avenida Dr. Antonio Lobo e parte da Florindo Cibin, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

A substituição das lâmpadas antigas de vapor de sódio por LED faz parte da modernização do parque de iluminação pública de Americana e irá proporcionar mais segurança à população.

O serviço prossegue na região do bairro São Vito com o total de 2.815 novos pontos de iluminação de LED, abrangendo os bairros São Vito, Cariobinha, Nova Carioba, Vila Mariana, Cordenonsi, Campo Verde, Belvedere, Bertini, São Manoel e Jardim Nossa Senhora do Carmo. Já foram implantados 1.100 pontos, com previsão de conclusão em 60 dias.