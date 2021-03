Contra crimes, 99 expande serviço de monitoramento

São Paulo, 01 de março de 2021 – O aplicativo 99 está expandindo o seu “Monitoramento de Corrida em Tempo Real” com novos recursos e equipe de segurança especializada. A ferramenta funciona através da combinação de rastreamento GPS com inteligência artificial e detecta comportamentos anormais durante viagens. Em situações de risco, alertas são enviados à plataforma, que pode acionar diretamente a polícia. Com a expansão, 30 funcionários especializados em segurança trabalham exclusivamente com a tecnologia de monitoramento em tempo real, analisando os casos e oferecendo apoio emergencial quando necessário. Atualmente, a área de segurança da 99 é formada por mais de 190 pessoas, que trabalham 24 horas e sete dias por semana para promover tecnologia de ponta, engajamento da comunidade e atendimento humanizado para motoristas e passageiros. De acordo com a empresa, o Monitoramento de Corridas aumenta a segurança do aplicativo pois alia tecnologia de ponta com atendimento ágil e humanizado — e está disponível para motoristas e passageiros. O algoritmo detecta automaticamente situações que podem estar associadas a ocorrências de segurança, como paradas longas e trajetos com tempo acima do previsto no app. Outros fatores, entre eles o histórico de passageiros e motoristas, também são levados em conta.

Veja abaixo como a ferramenta funciona:

Passo 1. Abra o aplicativo da 99 e solicite uma corrida. Enquanto o passageiro aguarda e o motorista se encaminha ao local de embarque, o “Monitoramento de Corrida em Tempo Real” é ativado automaticamente.

Passo 2. Durante a viagem, é possível, no escudo azul, abrir o Assistente de Segurança da 99. Além de visualizar que o monitoramento está ativo, é possível encontrar informações do motorista, como verificações de CNH, identidade e documento do carro. O condutor também pode checar nota, frequência e informações de

destino do passageiro.

Passo 3. Não é preciso fazer nada: se algo suspeito for identificado, o app automaticamente enviará alertas para motorista e passageiro de que aquela corrida está sendo monitorada, e perguntando se está tudo bem.

Passo 4. Se uma situação de risco for acusada, ou se a viagem não se normalizar, um aviso imediato é enviado à Central de Segurança da 99, que funciona 24 horas, sete dias por semana. A equipe realizará a análise do cenário e poderá fazer contato telefônico ou acionar diretamente a polícia, compartilhando informações sobre o trajeto.

Passo 5. Todas as ações seguem protocolos elaborados por especialistas de segurança da própria empresa e consultores externos, para não colocar eventuais vítimas em perigo.

Passo 6. Enquanto isso, os usuários também serão orientados a ativar os recursos de proteção disponíveis no app, entre eles a Gravação de Áudio, o botão de Ligar para a Polícia e o Compartilhamento de Rota.

