Contra Braga Bull, Corinthians arranca empate no final

Em jogo agitado no Nabi Abi Chedid, Red Bull Bragantino e Corinthians empataram por 2 a 2 pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa chegaram a abrir dois gols de vantagem, mas o Timão se recuperou nos acréscimos e aumentou sua invencibilidade para nove jogos.



Os dois times têm 34 pontos, com o Massa Bruta em quinto e o Timão em sexto lugar. Luan Cândido e Hurtado marcaram pelo Bragantino, enquanto Renato Augusto e Gustavo Mosquito empataram.

Gols no segundo tempo

Assim como no primeiro tempo, o segundo teve a mesma pegada e vontade. Sem mudanças, as equipes se preocupavam em trabalhar a bola e finalizar com perigo. Em menos de dez minutos, Gabriel Pereira mandou por cima da meta, enquanto Róger Guedes carimbou a trave.

Apesar da pressão corintiana, foi o Bragantino quem abriu o placar. Depois de cruzamento, a bola chegou para Cuello tentou acionar Praxedes dentro da área e Gabriel Pereira cortou parcialmente. A bola sobrou para Luan Cândido, que soltou a bomba da entrada da área e marcou.

Aos 40′, foi a vez de Hurtado ampliar o palacar em casa. Ele pegou sobra e, de cabeça, mandou para dentro. O gol, inicialmente anulado pelo bandeira por possível condição irregular, foi confirmado pelo VAR.

Nos acréscimos, o Corinthians buscou o empate. Primeiro Renato Augusto tabelou com Fábio Santos e acertou o ângulo com um golaço. Na sequência, Gustavo Mosquito soltou uma bomba e empatou o jogo.

Próximos desafios

O Corinthians volta a campo na terça-feira (5) para receber o Bahia na Neo Química Arena, às 21h30. O Bragantino recebe o Flamengo no dia seguinte, em Bragança Paulista, às 20h30.