Conta PJ do Nubank atinge 1 milhão de clientes

A Conta PJ do Nubank, maior plataforma de serviços financeiros do mundo fora da Ásia e umas das maiores empresas de tecnologia do mundo, atingiu neste mês 1 milhão de clientes. Esse é o reconhecimento da constante evolução do produto, que se torna uma das maiores opções para pessoas jurídicas entre os bancos digitais. A Conta PJ está cada vez mais completa e funcional para empreendedores.

“Construímos em conjunto 1 milhão de jornadas e cada uma delas é única. Nossos clientes são nossa fonte diária de inspiração e os verdadeiros heróis da trajetória do empreendedorismo. É com eles que construímos produtos e ferramentas que resolvem seus problemas com agilidade, ajudando-os a impulsionar seus negócios”, diz Julia Martini, diretora de PJ do Nubank.

Crescimento acelerado

A Conta PJ do Nubank completou 2 anos em julho e soma um crescimento de mais de 200% no número de clientes nos últimos 12 meses. Criada com intuito de eliminar a complexidade da vida financeira de muitos empreendedores, hoje a Conta PJ tem funcionalidades similares às oferecidas pela conta digital para pessoa física – como Pix, transferência ilimitadas, pagamento de boletos e cartão de débito, além de ferramentas como a emissão de boletos de cobrança e o extrato digital para melhor controle contábil das finanças.

Recentemente a modalidade de conta para pessoa jurídica ainda lançou o cartão de crédito PJ, produto mais pedido pelos empreendedores desde o lançamento da conta; entrou para o Sistema de Liquidação de Crédito (SLC), permitindo receber automaticamente o dinheiro das vendas feitas por cartão de crédito ou débito; e lançou uma nova área de controle de cobranças, que permite que os usuários da Conta PJ tenham uma visão completa sobre os pagamentos do seu negócio, com informações acessíveis sobre o status das cobranças, período e dados dos pagadores.

Atualmente, a conta pode ser adquirida por donos de pequenos negócios, empreendedores individuais e autônomos que sejam sócios únicos (MEI, EI, EIRELI e LTDA Unipessoal) e tenham também a conta pessoal do Nubank.