Contas de Omar movimentam bastidores da Câmara

A votação das contas do ex-prefeito de Americana Omar Najar (MDB) voltaram a movimentar os bastidores da Câmara da cidade. No mês passado, alguns vereadores mais ‘neutros’ foram procurados por emissários de Omar para que ficassem sabendo que ele se importa com a votação.

A novidade foi esta semana, quando outros agentes também procuraram vereadores, mas desta vez para ‘atrapalhar’ Omar. Além da imagem de Omar, o que está em jogo é também as próximas eleições. Com as contas reprovadas, Omar ficaria de fora das disputas de 2022 e 2024.

O que espantou alguns vereadores foi a origem dos interlocutores contra Omar, vindo de grupos que estiveram junto com ele até recentemente.

CONTAS DE 2016- As contas reprovadas pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) estão desde 2020 com a Câmara de Americana e se referem ao exercício de 2016. Os problemas apontados foram déficit financeiro e folha de pagamento acima do limite legal. As contas foram rejeitadas pela Primeira Câmara no dia 4 de dezembro de 2018.