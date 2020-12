Conta do Papa no insta curte modelo sensual

A conta oficial do Papa Francisco no Instagram foi flagrada novamente curtindo uma foto com conteúdo sensual. Dessa vez, a foto que ganhou o ‘like’ foi da modelo Margot Foxx, em que aparece com um maiô preto.

Em novembro, a conta de Papa Francisco já tinha curtido uma foto sexy da modelo brasileira Natália Garibotto, mais conhecida como Nata Gata. Na ocasião, o Vaticano anunciou que tinha aberto uma investigação interna para apurar o fato.

A foto de Margot Foxx começou a ganhar repercussão um pouco antes do Natal. Em postagem no Twitter, a modelo comentou: “Ei, essa sou eu!”

O primeiro registro da curtida do Papa no Instagram foi feito pela própria Margot em tweet de 18 de novembro, mas o registro não repercutiu.