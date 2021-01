Conta de energia de janeiro assusta

A conta de energia do mês de janeiro que chegou a moradores da região assustou bastante gente esta semana. O alerta foi dado pelo ex-vereador Manezinho da Praia, que fez um publicação reclamando do custo e viu muita gente confirmar que o cobrado no mês estava fora do previsto.

BANDEIRA AMARELA- A Aneel já havia avisado que a conta do mês ficaria na ‘bandeira amarela‘- que era para ser pouco mais barata que o mês anterior, quando estava na bandeira vermelha. Segundo Manezinho, a conta veio o dobro do que em dezembro mesmo ele tendo ficado menos dias em casa. Foram mais de 40 comentários replicando a postagem.

A CPFL deve se posicionar esta segunda-feira ante a reclamação do ex-vereador, que promete ir a órgãos de defesa do consumidor tentar entender o que se passa.