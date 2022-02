Construtora inaugura sede em Americana e já traz empreendimento

Com quase duas décadas de história no mercado brasileiro de construção civil, a Caprem Construtora começa o ano de 2022 expandindo sua atuação geográfica com a inauguração de uma nova filial em Americana, que já começa com 30 funcionários e a abertura do stand de vendas do empreendimento Morada do Porto.

A nova sede, com inauguração marcada para 10 de fevereiro e operação dedicada a vendas, negócios e marketing, já nasce com sua própria house de vendas, composta, nesse momento, por 20 corretores. “Nossa equipe comercial é reconhecida por sua performance acima da média, mesmo em tempos de desafio na nossa economia. Assim, nada melhor do que aproveitar essa expansão para formar nossa própria equipe de vendas, integrada aos valores e missão da Caprem, e aproveitando toda nossa expertise nessa área“, conta o Engenheiro Civil Emílio Capretz Neto, presidente da Caprem.

A construtora e incorporadora, posicionada entre as 30 maiores do país, já soma mais de 700 funcionários, diretos e indiretos, R$ 515 mi em VGV (Valor Geral de Vendas) em unidades entregues e quase R$ 1 bi em obra em seu portfolio. “Os próximos anos serão de expansão para a Caprem. Prova disso é que já temos cerca de 17 mil unidades em processo de viabilidade. Então, a sede de Americana se torna estratégica para dar suporte frente à nossa expansão na Região Metropolitana de Campinas“, conta o executivo.

Top of Mind em Rio Claro, sua cidade berço, a Caprem Construtora possui empreendimentos em diversas cidades do Estado de São Paulo. Em Americana, a nova sede sucede a dois empreendimentos já lançados na região: o Villa Real, com 288 unidades, pronto para morar, e o Alto do Frezzarin, de 156 unidades, já em construção.

E para coroar sua chegada formal, além de um evento de inauguração na nova sede para convidados, a Caprem lançou uma campanha institucional intitulada “Um novo pouso em Americana”, que vai contar com sobrevoos de seu balão promocional e uma promoção aberta ao público, onde os interessados poderão se cadastrar no site da campanha (www.promocaocaprem.com.br) e responder a um quizz para participar do sorteio de diversos prêmios, entre eles, Iphone, Smart TV de 55″, drone, bicicleta elétrica e Nintendo Switch. O cantor Sorocaba, parceiro de negócios da construtora, dá rosto à campanha.

Lançamento do Morada do Porto

A Caprem aproveita o momento para também lançar efetivamente o empreendimento Morada do Porto, com a abertura do stand de vendas e apartamento decorado para visitação. Com obras em fase final de construção, o Morada é um complexo residencial com 896 apartamentos, de 2 e 3 dormitórios.

“O grande diferencial nesse empreendimento é que estamos lançando já próximo de sua entrega; quem se interessar por adquirir um apartamento no Morada não vai precisar comprar na planta e esperar; as obras estão 75% concluídas“, conta Emílio.

O apartamento de 3 dormitórios conta com 68,29 m², 1 suíte, sala de estar/jantar, varanda, cozinha/área de serviço, laje técnica para o ar condicionado e banheiro social. O de 2 dormitórios possui 53,38 m², 1 suíte, sala de estar/jantar, varanda, cozinha/área de serviço, laje técnica e banheiro social.

Na área comum, o lazer é completo: há quadra poliesportiva, piscina infantil e adulta com raia, quiosques, playground e salão de festas, além de um edifício-garagem, com vagas extras para aquisição dos interessados.

Para mais informações sobre a Caprem e sua chegada à Americana, acesse: www.caprem.com.br