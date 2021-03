Construção da pista de skate do Zanaga retomada

A secretária de Esportes, Grasiele Rezende, esteve nesta terça-feira (2), na Praça de Esportes “Roberto Polatti”, no bairro Antônio Zanaga, acompanhando o retorno das obras de construção das pistas de skate, que estavam paralisadas há anos. Com investimento de R$ 200 mil, provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Vanderlei Macris, o projeto inclui além da pista, a instalação de contrapiso, mini ramp, sala para guardar skates, materiais, etc.

“Desta vez vamos concluir a obra e inaugurar o espaço que está totalmente diferente. A construção ficou parada por um tempo por conta de problemas com a empresa responsável pela obra e, posteriormente, por conta da pandemia, mas nossa secretaria retomou o projeto, estamos fazendo o possível para acelerar as obras e devemos fazer a entrega nas próximas semanas”, disse Grasiele.

A área tem aproximadamente 600 metros² e a pista está sendo construída no local onde haviam duas quadras. Mais informações pelo telefone da Secretaria de Esportes 3406-6111.