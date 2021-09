Construção da nova represa deve gerar 80 empregos em Santa Bárbara

A construção da nova represa em Santa Bárbara d’Oeste vai contar com mão de obra local. De acordo com o Consórcio Santa Bárbara 200 – empresa responsável pela obra e vencedora da licitação – deverão ser contratados cerca de 80 profissionais na área da construção civil, envolvidos direta e indiretamente com a obra, bem como o potencial de utilização de fornecedores locais.

Com investimento de R$ 12 milhões em recursos próprios do Município, a obra teve o contrato assinado no dia 16 pelo prefeito Rafael Piovezan e pelo diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto) Laerson Andia Junior, além de representantes da empresa, que confirmaram o compromisso social com o município na geração de empregos, além de executar tecnicamente uma obra de qualidade.

A maioria das vagas será disponibilizada nas funções de pedreiro, servente, carpinteiro e armador. Outras funções serão incluídas de acordo com a demanda da obra. Os currículos podem ser enviados para os e-mails [email protected] e Desenvolve S. Bárbara [email protected]

A nova represa garantirá maior estabilidade hídrica no município, com um aumento de quase 100% do volume de água que suporta a represa de Cillo (Parque das Águas). Neste local a obra compreenderá o alteamento da barragem e nova estrutura hidráulica em uma primeira etapa. Na segunda etapa, após implantação do novo barramento, testes e exigências legais cumpridas, ocorrerá a elevação do nível de água, com a formação do novo lago. Com a obra, a reservação total de água bruta nos mananciais – represas Areia Branca, São Luiz e de Cillo – será ampliada para mais de 12 bilhões de litros, o que garante abastecimento por mais 50 anos na cidade.