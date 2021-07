Consórcio PCJ abre processo seletivo público em Americana

O Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Consórcio PCJ), com sede na cidade de Americana (SP), publica o edital N°01/2021 do processo seletivo para as seguintes vagas: Encarregado Administrativo I e Assistente de Projetos. A data limite para as inscrições será até o dia 20 de julho de 2021 que devem ser feitas pelo site da empresa responsável pela realização do processo, a Planexcon ( www.planexcon.com.br ).

O valor das inscrições é de R$ 70. O cargo de encarregado administrativo tem como exigência a graduação superior em Administração de Empresas, Administração Pública, Gestão Pública ou Economia. Já para a vaga de assistente de projeto é necessária a graduação em Tecnólogo em Gestão Ambiental, Meio Ambiente ou Saneamento. Para ambas as vagas, os candidatos devem possuir carteira nacional de habilitação na categoria B, quitação com as obrigatoriedades militares e eleitorais e idade mínimo de 18 anos ou ser emancipado.

O salário de Encarregado Administrativo é de R$4.086,75 mais benefícios e o de Assistente de Projeto é de R$ 2.939,44 mais benefícios.

As provas do Processo Seletivo acontecerão no dia 22 de agosto, na cidade de Americana (SP), em horário e local a ser informado oportunamente, compostas por questões objetivas e de múltipla escolha com conteúdo sobre as disciplinas de português, inglês, conhecimentos básicos de legislação e de conhecimento específicos.