Consimares debate ‘Sustentabilidade Financeira’ com 3o setor

O Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos) da RMC (Região Metropolitana de Campinas), promoveu na manhã dessa terça-feira (22/02), no Teatro Municipal de Nova Odessa, cidade-sede da instituição, um evento com o tema “Sustentabilidade Financeira e Captação de Recursos das Organizações Sociais”.

A atividade contou com presença de aproximadamente 70 representantes de organizações sociais da cidade e da região. A ideia do encontro foi apresentar, por meio do Bureau Social Consimares, a importância de alinhar as estratégias e se antecipar, já que o futuro das empresas está ligado diretamente à sustentabilidade e responsabilidade social. Em outras palavras, articular junto aos municípios membros do Consórcio mecanismos em prol do Terceiro Setor.

Para tanto, a temática ficou a cargo de Marcos Mendes da Rocha, da ESG (“Environmental, Social & Governance”, ou “Ambiental, Social e Governança”) – Programa de Responsabilidade Social e criação de Fundo, profissional com amplo conhecimento em contabilidade social.

O superintendente do Consórcio, engenheiro Mimo Ravagnani, falou sobre o Consimares, enquanto o engenheiro Antônio Bolagnesi abordou a necessidade de no futuro criar um fundo visando buscar recursos para essas organizações sociais.

“Esse assunto, geração de recursos, talvez seja um dos assuntos mais importantes que a gente venha a tratar em relação as organizações da sociedade civil, pois sem recursos, sem sustentabilidade financeira, nós que fazemos parte dessas organizações, não conseguimos ir para lugar alguém, não conseguimos realizar efetivamente as nossas finalidades”, explicou Rocha, que também é administrador de empresas, especialista em planejamento empresarial com ênfase em desenvolvimento econômico e negócios de impacto social e ambiental, e com mais de 15 anos de experiência em assuntos sociais.

Para Ravagnani, o evento foi um grande sucesso. “Foi muito positivo esse encontro, e falamos da possibilidade da criação, no futuro, de um fundo visando a busca de recursos para essas organizações, através das empresas. Mas esse assunto ainda está sendo formatado, daí a importância do know-how do Marcos Mendes para auxiliar o Bureau Social Consimares”, comentou.

O prefeito Cláudio José Schooder foi representado pela secretária-adjunta de Meio Ambiente, Daina Gutmanis, que ressaltou a importância do evento. “Que traga reflexos positivos, pois, no momento que estamos vivendo e o que o ser humano tem feito ao meio ambiente, a cobrança está chegando, tanto em termos ambientais quanto sociais; tudo é reflexo, e cedo ou mais tarde seremos cobrados. Mesmo querendo e tendo boa vontade, a solução nem sempre será dos políticos, pois a estrutura administrativa não permite que eles façam tudo o que gostariam. Dessa forma, as entidades sociais têm esse papel primordial, de resolver o que é possível. E as palestras vão possibilitar essas alternativas para buscar soluções. Todos nós somos responsáveis pelo meio ambiente”, destacou Daina.

O CONSÓRCIO

O Consimares foi instituído em 2009, foco na gestão integrada de resíduos sólidos urbanos entre as cidades consorciadas. Tem desenvolvido trabalhos e ações em busca de novas tecnologias para destinação dos resíduos gerados dentro dos municípios, sendo um importante aliado dos esforços na preservação do Meio Ambiente.

Dentre suas missões, estão a identificação das deficiências e potencialidades dos sistemas de limpeza urbana, coleta seletiva, coleta de lixo doméstico, hospitalar, de saneamento básico, de construção civil, entre outros, sempre visando uma destinação correta e sustentável de cada município.

Atualmente conta as cidades de Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Nova Odessa, Monte Mor, Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste integram o Consimares, num total de 910.885 habitantes, com uma geração estimada de 650 toneladas de resíduos sólidos domiciliares por dia. Os técnicos do Consimares trabalhavam desde a fundação em uma sala do Paço Municipal de Nova Odessa, cidade-sede do colegiado. Atualmente, atendem em uma sala comercial na Rua Independência, nº 637, no Centro da cidade, próximo à Prefeitura.