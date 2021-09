Consimares começa a discutir futuro do lixo

Visando atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010), o Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da RMC – Região Metropolitana de Campinas) iniciou recentemente os trabalhos para revisão do PIGIRS (Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos) dos sete municípios participantes.

Assim, uma versão preliminar do material que está sendo desenvolvido referente a atualização do Plano vai estar disponível para acesso público a partir do dia 13 de setembro no site do Consimares, www.consimares.com.br, onde os interessados encontrarão informações sobre as atualizações, diagnóstico da situação regional, entre outros.

Os dados ficarão disponíveis por 30 dias para consulta pública através do site, e para dúvidas, sugestões e informações basta entrar em contato através do e-mail [email protected] Depois deste prazo, o material será recolhido e debatido em audiência pública em formato híbrido (presencial e online), em data e local a serem confirmados pelo Consimares.

O Consórcio foi instituído em 22 de janeiro de 2009, e tendo como principal objetivo compatibilizar uma gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos. Atualmente, Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Nova Odessa, Monte Mor, Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste integram o Consimares, perfazendo um total de 910.885 habitantes, com uma geração estimada de 650 toneladas de resíduos sólidos domiciliares por dia. Os técnicos do Consimares trabalham em uma sala do Paço Municipal de Nova Odessa, cidade-sede do colegiado.

Com foco na gestão integrada de resíduos sólidos, o Consimares tem desenvolvido trabalhos e ações em busca de novas tecnologias para destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados dentro dos sete municípios.

Visando atualizar as informações de seu Plano anterior, elaborado em 2012, em julho deste ano foram iniciados os trabalhos de atualização das informações através de reuniões com os técnicos das prefeituras, visitas junto as cooperativas, análise de dados gravimétricos dos municípios, além das atualizações referentes as Leis vigentes que regem a temática de Resíduos Sólidos.

De acordo com o superintendente do Consimares, Valdemir Ravagnani, “esse momento de revisão do Plano é de extrema importância para os municípios”. “O Plano de Resíduos Sólidos tem como principal objetivo designar uma gestão correta dos resíduos gerados pelos sete municípios do Consimares, com intuito de preservar a saúde pública e a qualidade ambiental. O planejamento através do reaproveitamento, da reciclagem e do tratamento deste material permite um melhor aproveitamento dos resíduos que pode se transformar em matéria-prima, inclusive gerando renda para a classe mais vulnerável dentro dos municípios”, explicou o engenheiro.

SERVIÇO

Consulta pública para revisão do PIGIRS

Site: www.consimares.com.br

Dúvidas e sugestões: [email protected]