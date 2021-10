Consimares assina parceria com Instituto Ambiente Sustentável

O prefeito de Nova Odessa Cláudio José Schooder, o Leitinho, participou na última sexta-feira (15/10), em Sumaré, da reunião na qual o Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas) assinou um convênio com o IBAS (Instituto Brasileiro de Ambiente Sustentável) para a elaboração de um estudo regional sobre o tema com posterior capacitação das equipes técnicas das prefeituras, sem custos para as sete cidades consorciadas.

A reunião serviu também para que municípios e Governo do Estado aprofundassem as discussões sobre possíveis parcerias na área de destinação de resíduos sólidos.

Além de Leitinho, o encontro contou com as presenças do secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Marcos Penido, do atual presidente do Consórcio, Mauricio Baroni (prefeito de Elias Fausto), do prefeito de Sumaré, Luiz Alfredo Dalben, do deputado estadual Dirceu Dalben, do coordenador Executivo do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos da Secretaria, José Valverde Machado Filho, do superintendente do Consimares, Valdemir Ravagnani, dentre outras autoridades das cidades que integram o organismo regional.

Segundo Ravagnani, o estudo do IBAS será baseado em seis eixos: Capacidade Institucional do Consórcio Intermunicipal; Práticas de Coleta Convencional e Seletiva; Práticas de Reciclagem de Resíduos Secos e Orgânicos; Práticas de Redução, Reutilização e Logística Reversa; Práticas de Recuperação e Reaproveitamento Energético da Disposição Final de Resíduos Sólidos; e Modelo de Inclusão Social e Emancipação Econômica de Catadores. “São eixos baseados no que chamamos de economia circular”, afirmou o superintendente.

“Nova Odessa é a sede do Consimares, e por isso temos uma atenção especial com o trabalho do Consórcio. Os consórcios intermunicipais são cada vez importantes na gestão pública, ajudando as cidades em áreas essenciais, trazendo economia de escala e maior capacidade de atendermos as demandas da população. E o Consimares é um dos pioneiros na área de resíduos sólidos, reconhecido pelo Estado e pelo Governo Federal como um dos mais bem estruturados, e por isso continuamos participando e apoiando”, afirmou Leitinho, atual secretário-adjunto do Consórcio.

“Os prefeitos dos municípios que compõem o Consimares, juntamente com a equipe técnica do Consórcio, estão buscando alternativas para solucionar demandas importantes relacionadas aos resíduos sólidos e, com essa união de esforços, logo teremos um instrumento legal para solucionar essa questão na região”, completou o deputado Dirceu Dalben.

O CONSÓRCIO

O Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da RMC – Região Metropolitana de Campinas) foi instituído em 22 de janeiro de 2009, e tendo como principal objetivo compatibilizar uma gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos. Atualmente, Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Nova Odessa, Monte Mor, Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste integram o Consimares, perfazendo um total de 910.885 habitantes, com uma geração estimada de 650 toneladas de resíduos sólidos domiciliares por dia.

Com foco na gestão integrada de resíduos sólidos, o Consimares tem desenvolvido trabalhos e ações em busca de novas tecnologias para destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados dentro dos sete municípios.

Dentre suas missões, estão a identificação das deficiências e potencialidades dos sistemas de limpeza urbana, coleta seletiva, coleta de lixo doméstico, hospitalar, de saneamento básico, de construção civil, entre outros, sempre visando uma destinação correta e sustentável de cada município.

Os técnicos do Consimares trabalhavam desde a fundação em uma sala do Paço Municipal de Nova Odessa, cidade-sede do colegiado. Desde o último dia 07/10, no entanto, a equipe trabalha em uma nova sede na Rua Independência, no Jardim Bela Vista, em Nova Odessa.