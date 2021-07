Conservadores querem a volta da Educação Moral e Cívica em Santa Bárbara

Os vereadores Felipe Corá (Patriota) e Eliel Miranda (PSD) assinam o Projeto de Lei nº 147/2021, segundo o qual o Poder Executivo Municipal poderá incluir na grade curricular da rede municipal de ensino o curso de Educação Moral e Cívica e de Organização Social e Política Brasileira (OSPB ).

Na Exposição de Motivos, os parlamentares ressaltam que as duas disciplinas mencionadas já foram obrigatórias no ensino público e particular em âmbito nacional. “Os professores ensinavam a compreensão dos direitos e deveres dos brasileiros e o conhecimento da organização sociopolítica e econômica do País”, explicam Corá e Miranda.

“Imaginem se o civismo de amar a pátria fosse parte do currículo escolar para que formássemos pessoas contrárias à inversão de valores e à corrupção, que onera nossos cofres e desvia os recursos que deveriam ser aplicados em nosso próprio desenvolvimento?”, indagam os autores do projeto.