O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Americana divulgou nota à imprensa sobre o arquivamento do Inquérito que apurava eventual irregularidade no processo de escolha do 9º Conselho Tutelar de Americana.

O CMDCA de Americana entende que a justiça prevaleceu pois sempre atuou com transparência e cumpriu todas as exigências legais.