Conselho Tutelar faz ação educativa em condomínio

O Conselho Tutelar de Americana fez uma ação educativa no Residencial Parque Aliance, na região do bairro Terramérica. O coordenador do órgão, Rodrigo Mileta, esteve na última quarta-feira (10) orientando os funcionários do condomínio sobre supostas violações de direitos, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e rede de proteção.

“Na pandemia, com o isolamento social e a suspensão das aulas, as crianças e adolescentes ficaram mais expostos à violação de direitos e aos conflitos familiares. Por isso, é necessário reforçar a abordagem sobre o tema uma vez que os casos de violência, maus-tratos, abusos sexuais, situações de abandono, aumentaram”, disse o conselheiro.

Segundo ele, após as denúncias recebidas o Conselho Tutelar faz a verificação dos casos e, se constatados, encaminha para medidas de proteção necessárias que deverão ser executadas pelos serviços socioassistenciais “Temos percebido um aumento de casos de violências físicas, psicológicas e sexuais contra nossas crianças e adolescentes”.

Para o conselheiro, os funcionários de condomínios têm um papel importante para ajudar a encaminhar as possíveis violações de direitos. O Residencial Aliance é composto por cerca de 5.500 pessoas, sendo 600 crianças e adolescentes.

O Conselho Tutelar de Americana está localizado na rua Dom Pedro II, 25, Centro. O telefone é o 3471-6220. O e-mail [email protected]

O horário de atendimento é das 8h às 17h de segunda à sexta e plantões noturnos e aos finais de semana e feriados.

Denúncias também podem ser feitas por meio do Disque 181.