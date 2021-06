Conselho do Idoso seleciona projetos em Americana

O Conselho Municipal do Idoso (COMID), em conjunto com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana, publicou nesta sexta-feira (18), na página do COMID (www.americana.sp.gov.br/comid), o edital de Chamamento Público para a seleção de propostas de projetos voltados à pessoa idosa. Para a Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, “a ampliação e melhoria na atenção à população idosa está entre as prioridades da Secretaria e do governo Chico Sardelli e como gestora do Fundo Municipal do Idoso e das políticas de Direitos Humanos, estamos movendo esforços para que, com o apoio da sociedade, consigamos alcançar esses objetivos”.

As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) interessadas poderão protocolizar, entre 28 de junho a 2 de julho, por meio de envelope lacrado, as propostas e os documentos para habilitação, devendo os envelopes serem entregues na Unidade de Serviços Gerais – Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Americana, localizado na Avenida Brasil, nº 85, de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 9h às 16h.

A presidente do COMID, Maria Cristina Louzado Vianna, explicou que o chamamento visa à seleção de propostas das OSCs para concessão de Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros através do Fundo Municipal do Idoso. “O objetivo é celebrar os Termos de Fomento com a Administração Pública Municipal para que possamos executar projetos que contemplem políticas públicas voltadas aos idosos.”

A gerontóloga da SASDH e atual vice-presidente do COMID, Mayne Patrício Malagutti, ressaltou a importância da participação das OSCs. “Com a aprovação dos projetos pelo Conselho e emissão dos certificados para autorização da captação de recursos, mais pessoas físicas e jurídicas ficarão motivadas para destinarem parte do Imposto de Renda devido ao Fundo Municipal do Idoso, de maneira que, efetivamente, o COMID e a SASDH consigam garantir mais ações de atendimento às pessoas idosas.”