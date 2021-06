Conselho do Fundeb toma posse em Americana

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, empossou, na manhã desta quarta-feira (30/6), os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). Composto por representantes de professores, diretores, servidores técnico-administrativos, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Educação, pais, alunos e organizações da sociedade civil, os integrantes cumprirão o mandato até 31 de dezembro de 2022.

O Fundeb atende toda a educação básica, da creche ao ensino médio, e tem o objetivo de promover a distribuição dos recursos vinculados à área. Já o conselho é um colegiado responsável por acompanhar e controlar a distribuição, transferência e aplicação dos recursos do fundo.

“É um conselho muito importante dentro do princípio da transparência, que é uma marca dessa gestão, para garantir o acompanhamento na distribuição dos recursos. Queremos um conselho do Fundeb atuante, propositivo, que sugira políticas públicas para a educação de nossa cidade. O Fundeb é uma política pública consolidada, muito importante para a educação nacionalmente, e nós queremos garantir a utilização desses recursos da melhor forma possível para assegurar uma educação de qualidade aos nossos alunos e uma boa condição de trabalho aos nossos profissionais”, afirmou o secretário Ghizini.

A relação com todos os membros do Conselho que tomou posse hoje pode ser conferida no decreto 12.713, que foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 25 de junho. O link para consulta é o https://www.americana.sp.gov.br/download/diarioOficial/b329kvgu3u.pdf .